Бывший главный бухгалтер Серебренникова созналась в хищении 200 млн рублей

23:10 25 мая 2017 0

Главбух Кирилла Серебренникова созналась в краже миллионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», учредителем которой является режиссер Кирилл Серебренников, Нина Масляева признала вину в хищении бюджетных средств в размере 200 миллионов рублей. Адвокат подозреваемой Павел Тепухин заявил, что вину его подзащитная признает «в том объеме, который есть», а сумма хищений в 200 миллионов рублей, ранее заявленная следственными органами, соответствует действительности.

Адвокат также отметил, что официальное обвинение Нине Масляевой пока предъявлено не было, сообщает телеканал 360. Он также отметил, что его подзащитная готова сотрудничать со следствием.

Второй подозреваемый, экс-гендиректор театра Юрий Итин отказался признать свою вину. «Я не осуществлял никакого оперативного управления деятельностью „Седьмой студией“, так как находился в Ярославле», — цитирует задержанного ТАСС.

Ранее СКР попросил суд арестовать бывших гендиректора и главного бухгалтера «Седьмой студии», напоминает «Национальная служба новостей». Итина и Масляеву обвинили в хищении 200 млн рублей, которые были выделены Серебренникову с 2011 по 2014 годы на развитие и продвижение искусства.

Сам режиссер проходит по делу в качестве свидетеля. 23 мая в «Гоголь-центре» и его квартире были проведены обыски. Директором «Гоголь-Центра» центра Кирилл Серебренников, как напоминает информагентсво Nation News, стал в октябре 2015 года. Он сменил в этой должности уволенного Алексея Малобродского. Серебренников теперь совмещает должности худрука и директора театра.