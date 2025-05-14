Путин анонсировал открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

Президент России Владимир Путин сообщил, что между РФ и Малайзией прорабатывается открытие прямого авиасообщения. Об этом он рассказал по итогам встречи с премьером страны Анваром Ибрагимом.
«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами. Это безусловно будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — озвучил Путин итоги переговоров, сообщает корреспондент URA.RU.
Премьер Малайзии в свою очередь пригласил Путина на саммит АСЕАН в стране в октябре. Также страна планирует увеличить поставки в Россию какао и пальмового масла.
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