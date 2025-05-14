Путин анонсировал открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

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Авиасообщение между РФ и Малайзией обсудили Путин и Ибрагим
Авиасообщение между РФ и Малайзией обсудили Путин и Ибрагим Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что между РФ и Малайзией прорабатывается открытие прямого авиасообщения. Об этом он рассказал по итогам встречи с премьером страны Анваром Ибрагимом. 

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами. Это безусловно будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — озвучил Путин итоги переговоров, сообщает корреспондент URA.RU.

Премьер Малайзии в свою очередь пригласил Путина на саммит АСЕАН в стране в октябре. Также страна планирует увеличить поставки в Россию какао и пальмового масла. 

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Президент России Владимир Путин сообщил, что между РФ и Малайзией прорабатывается открытие прямого авиасообщения. Об этом он рассказал по итогам встречи с премьером страны Анваром Ибрагимом.  «Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами. Это безусловно будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — озвучил Путин итоги переговоров, сообщает корреспондент URA.RU. Премьер Малайзии в свою очередь пригласил Путина на саммит АСЕАН в стране в октябре. Также страна планирует увеличить поставки в Россию какао и пальмового масла. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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