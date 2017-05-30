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30 мая 2017
13:12  30 мая 2017 1

Блогеров призовут в Госдуму на помощь депутатам

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Блогеры помогут депутатам выстроить общение с россиянами в СетиФото: depositphotos.com © URA.RU

При Госдуме могут создать Совет блогеров. Депутаты рассчитывают, что консультации блогеров помогут выстроить грамотную стратегию по взаимодействию с гражданами в Сети.

Инициатором создания Совета блогеров стал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов. «Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение», — отметил депутат в разговоре с «RT на русском».

Идея пришла к Власову после того, как 22 мая на парламентских слушаниях в Госдуме выступила известный видеоблогер Саша Спилберг.

Нина Калинина
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