«Магнит» будет торговать фруктами и овощами из Сирии

08:32 31 мая 2017 1

Уже скоро россияне смогут готовить из сирийских овощей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Адыг-Юрак» из Майкопа заключила годовой договор поставок с сетью «Магнит» и наладило регулярный импорт овощей и фруктов из Сирии. Об этом сообщил владелец компании Аслан Панеш.

По его словам, порядка 50 тонн помидоров, баклажанов и перца уже прибыли в порт Новороссийска. До 20 июня из Сирии должны прийти еще 12 контейнеров с черешней, абрикосами, сливами, персиками общим весом до 240 тонн, пишет газета «Коммерсант».

До конца лета «Адыг-Юрак» планирует ввезти 5-6 тысяч тонн сирийских фруктов и овощей для «Магнита». В 2018 году планируется выход в 80−90 тысяч тонн продукции.

В компании также заявили о желании сотрудничать и с другими ритейлерами. Панеш добавил, что кроме этого «Адыг-Юрак» хочет начать экспорт в Сирию российской пшеницы, в перспективе выйдя на показатели в 1 млн тонн в сезон.