{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
11:35  31 мая 2017 0

Путин призвал лидеров Запада разобраться, «кто старший»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, показывает пальцем
Путин сделал заявление для ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал лидерам стран Запада «разобраться, кто из них старший». Такое заявление прозвучало во время интервью российского лидера французской газете Le Figaro.

Корреспонденты газеты спросили, почему у России не получается объединить усилия совместно с Европой для борьбы с терроризмом. В ответ Путин посетовал на зависимость Франции от США.

«После теракта в Париже к нам приехал президент Олланд. Одновременно к берегам Сирии подошел авианосец „Шарль де Голль“. Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и всё, „Шарль де Голль“ развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Франция задействована в операциях на Ближнем Востоке, но только в рамках коалиции с США. Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству», — приводится ответ российского президента на официальном сайте Кремля.

Также Путин отметил, что Россия готова «прислушаться к мнению» США и европейских партнёров, если они намерены заняться практической работой.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров