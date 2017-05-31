Путин призвал лидеров Запада разобраться, «кто старший»

11:35 31 мая 2017 0

Путин сделал заявление для Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал лидерам стран Запада «разобраться, кто из них старший». Такое заявление прозвучало во время интервью российского лидера французской газете Le Figaro.

Корреспонденты газеты спросили, почему у России не получается объединить усилия совместно с Европой для борьбы с терроризмом. В ответ Путин посетовал на зависимость Франции от США.

«После теракта в Париже к нам приехал президент Олланд. Одновременно к берегам Сирии подошел авианосец „Шарль де Голль“. Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и всё, „Шарль де Голль“ развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Франция задействована в операциях на Ближнем Востоке, но только в рамках коалиции с США. Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству», — приводится ответ российского президента на официальном сайте Кремля.

Также Путин отметил, что Россия готова «прислушаться к мнению» США и европейских партнёров, если они намерены заняться практической работой.