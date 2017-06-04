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04 июня 2017
Главные новости Москвы
19:55  04 июня 2017 0

У пользователей Telegram возникли проблемы. Причина — блокировка Роскомнадзора

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
"Достучаться" в Telegram через Wi-Fi не получилось у многих россиянФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи Telegram массово жалуются на проблемы с доступом к сервису через Wi-Fi. Компьютерные издания связывают перебои с действиями Роскомнадзора.

Причиной стала блокировка портала dymoff.space, использующего для «прикрытия» IP-адреса других популярных ресурсов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Среди них оказались Telegram, а также «Одноклассники», «Вконтакте», Pikabu и другие сайты.

Злоумышленники используют уязвимость, при которой к заблокированным порталам можно «привязывать» любые другие IP-адреса сайтов, в результате чего система будет блокировать все ресурсы. Роскомнадзор, по данным издания, находится в курсе проблемы. В январе Минкомсвязь выступило с предложением внести поправки в законодательство, которые могут закрыть эту лазейку.

В середине мая Роскомнадзор направил письмо руководству Telegram с требованием предоставить данные для внесения компании в реестр ведомства. В случае, если мессенджер откажется пойти на сотрудничество, ресурс может быть заблокирован. В ответ Telegram заявил, что не пойдет на сделку «ни с одним правительством в мире».

Владимир Васин
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