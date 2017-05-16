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16 мая 2017
16:20  16 мая 2017 0

Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram

Telegram-канал URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, телеграм
Мессенджер продолжает работатьФото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский прокомментировал информацию о том, что надзорное ведомство заблокировало Telegram.

Специалист назвал информацию, распространенную в СМИ, слухами, которые ведомство никак не намерено комментировать. При этом Ампелонский подтвердил, что Роскомнадзор работает с представителями многих компаний, но говорить о результатах пока рано, передает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» писало, что администраторы сообществ Telegram обратились к его создателю Павлу Дурову с петицией о недопущении блокировки мессенджера. До этого появились сведения, что Росккомнадзор якобы выступил с требованием к Telegram передать данные для внесения в реестр.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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