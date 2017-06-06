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06 июня 2017
Главные новости Москвы
19:47  06 июня 2017 0

«Просил застрелить его». Адвокат «тверского стрелка» раскрыл подробности задержания

Разминирование. Полиция. Челябинск., полиция, разминирование
В ходе задержания стрелок просил полицейских убить егоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемый в массовом убийстве под Тверью Сергей Егоров при задержании просил убить его. Об этом сообщила Екатерина Степанова, адвокат задержанного.

«Когда полицейские его задержали, он попросил застрелить его, поскольку стал осознавать, что натворил», — рассказала RT Екатерина Степанова. Она уточнила, что во время рокового застолья ее подзащитный выпил не менее двух литров водки. По словам адвоката, алкоголь мог быть контрафактным. Кроме того, его могли еще и смешивать с пивом.

Екатерина Степанова отметила, что другие собутыльники Егорова выпивали не меньше его за столом, «там вообще вряд ли кто понимал, что происходит». Защитница «тверского стрелка» рассказала, что ее подзащитный смутно помнит, что происходило в тот день. Она также отметила, что сейчас Егоров находится в подавленном состоянии.

В воскресенье, 4 июня, в ходе застолья приятели посмеялись над словами Егорова о том, что он служил в ВДВ. Егоров съездил домой за ружьем и расстрелял девятерых собутыльников. Выжить смогла только одна женщина, так как спряталась под одеялом.

Екатерина Степанова уточнила, что Егоров не служил в десантных войсках. Срочную службу он проходил в войсках ПВО. По словам адвоката, в Редкине, где произошла трагедия, Егорова все знали. Каждый год он приезжал в поселок отдыхать вместе с семьей, однако недавно жена с ним разошлась и забрала дочь.

Нина Калинина
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