Украина начала «деамериканизацию» средств ПВО после спора Трампа и Зеленского

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На Украине пытаются заменить американские системы ПВО на другие
На Украине пытаются заменить американские системы ПВО на другие Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

ВС Украины вместе с союзниками начали искать альтернативы американским системам ПВО после скандальных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом написал журнал Forbes.

«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — говорится в материале

Издание подчеркивает, что в текущих условиях Украина вместе с союзниками стремится заменить ключевые виды вооружений американского производства, включая ракеты класса «земля-воздух». США практически монополизировали производство таких ракет, пусковых установок и соответствующих радиолокационных систем среди демократических стран мира. Однако из-за политической линии, выбранной администрацией Трампа, Украина и европейские страны не могут полагаться на непрерывную поддержку со стороны Штатов.

На данный момент на вооружении у Украины находятся шесть батарей американских ЗРК Patriot. Страна получает ракеты для этих систем небольшими партиями и быстро их расходует, что, как отмечается в материале, может привести к быстрому истощению запасов в случае прекращения военной поддержки со стороны США. В перспективе возможной заменой систем Patriot могут стать зенитные ракеты Asters, которые производятся европейским оборонным консорциумом Eurosam.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для переговоров с Дональдом Трампом. Встреча, проходившая в Белом доме, омрачилась перепалкой лидеров двух стран. Так, Трамп выразил недовольство по поводу того, что Зеленский демонстрирует неуважение к Штатам. Также американский вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что украинский лидер не выразил благодарности за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. В результате этих разногласий была отменена запланированная пресс-конференция, а также не состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. В последующем заявлении Дональд Трамп также подчеркнул, что поведение Владимира Зеленского говорит об отсутствии готовности к мирному решению конфликта.

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ВС Украины вместе с союзниками начали искать альтернативы американским системам ПВО после скандальных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом написал журнал Forbes. «Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — говорится в материале.  Издание подчеркивает, что в текущих условиях Украина вместе с союзниками стремится заменить ключевые виды вооружений американского производства, включая ракеты класса «земля-воздух». США практически монополизировали производство таких ракет, пусковых установок и соответствующих радиолокационных систем среди демократических стран мира. Однако из-за политической линии, выбранной администрацией Трампа, Украина и европейские страны не могут полагаться на непрерывную поддержку со стороны Штатов. На данный момент на вооружении у Украины находятся шесть батарей американских ЗРК Patriot. Страна получает ракеты для этих систем небольшими партиями и быстро их расходует, что, как отмечается в материале, может привести к быстрому истощению запасов в случае прекращения военной поддержки со стороны США. В перспективе возможной заменой систем Patriot могут стать зенитные ракеты Asters, которые производятся европейским оборонным консорциумом Eurosam. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для переговоров с Дональдом Трампом. Встреча, проходившая в Белом доме, омрачилась перепалкой лидеров двух стран. Так, Трамп выразил недовольство по поводу того, что Зеленский демонстрирует неуважение к Штатам. Также американский вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что украинский лидер не выразил благодарности за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. В результате этих разногласий была отменена запланированная пресс-конференция, а также не состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. В последующем заявлении Дональд Трамп также подчеркнул, что поведение Владимира Зеленского говорит об отсутствии готовности к мирному решению конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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