В Петербурге депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим министрам

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук предложил внести изменения в федеральное законодательство, ограничивающие право выезда за границу бывших руководителей федеральных министерств, а также их помощников и советников. Проект соответствующей инициативы опубликован на официальном сайте городского парламента.
«Выезд должностных лиц за границу непосредственно после увольнения может создавать условия для несанкционированного использования служебной информации, что способно нанести ущерб интересам Российской Федерации. Введение ограничительных мер в отношении данной категории граждан позволит обеспечить дополнительный контроль за сохранностью сведений, имеющих стратегическое значение для безопасности страны», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте городского парламента. Предлагаемый срок действия ограничений составляет до пяти лет с момента увольнения чиновника.
На данный момент действующий закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» уже предусматривает ограничения для ряда категорий граждан. Среди них — депутаты Госдумы, сенаторы, судьи федеральных судов с доступом к совершенно секретной информации, лица, осужденные за преступления, банкроты и призывники. Зинчук предлагает дополнить этот перечень бывшими руководителями федеральных министерств, а также их советниками и помощниками. Депутат подчеркивает, что его инициатива затрагивает исключительно узкий круг лиц, ранее занимавших ключевые должности и располагавших доступом к секретным сведениям.
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