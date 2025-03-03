В Петербурге СК возбудил дело из-за контрабандной икры амурского осетра

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и реализации икры амурского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и продажу дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ», — пишет ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Двое жителей Петербурга, действуя по предварительному сговору, приобрели около десяти килограммов икры амурского осетра, добытой незаконным способом. Продукт предназначался для последующей реализации в розницу на территории Московского района города. Незаконно приобретенная икра хранилась фигурантами в помещении одного из магазинов. 24 июля 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, один из подозреваемых осуществил продажу 500 граммов икры за 24 тысячи рублей. После этого оба фигуранта были задержаны правоохранительными органами.
На данный момент одному из фигурантов уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следователи планируют проведение следственных действий и предъявление обвинения второму участнику преступной группы.
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