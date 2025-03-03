Представитель Кадышевой ответил на новости о ее долгах перед налоговой

Певица Надежда Кадышева оказалась должна налоговой 666 тысяч рублей. Концертный директор артистки Владислав Дорофеев отказался комментировать ситуацию по запросу URA.RU.
Согласно данным ресурса ФНС России «Прозрачный бизнес», театр Кадышевой «Золотое кольцо» имеет задолженность в 666 114 рублей. Эти данные датируются 10 ноября 2024 года. Общая сумма уплаченных налогов организации на 2023 год превышает 13 миллионов рублей. В компании числятся 28 человек.
«Мы это не комментируем», — отрезал мужчина, мгновенно завершив телефонный звонок. Сама исполнительница хита «Плывет веночек» оказалась недоступна.
Сейчас народница снова оказалась в топе артистов российской эстрады благодаря тому, что на ее песни стали делать ремиксы. Билеты на ее сольные концерты не достать, а гонорары оцениваются в миллионы рублей. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил эти цифры.
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