Высокопоставленные киевские чиновники считают, что у украинского лидера Владимира Зеленского мировоззрение школьника, который наивно полагает, что если что-то сильно захотеть, то у него это получится. Об этом сообщает Spiegel.
«У него и сегодня мировоззрение школьника», — подмечают журналисты немецкого издания, ссылаясь на украинских высокопоставленных чиновников и других людей, которые ранее работали с Зеленским. Один из бывших сотрудников администрации, работающий с Зеленским, подчеркнул, что текущий глава страны ведет себя как ребенок, который надеется достичь чего-то, если сильно этого захотеть.
На днях в Белом доме произошел скандал между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который вызвал настоящий общественный резонанс, так как перепалка произошла на глазах у всего мира. Зеленский агрессивно выступил против американских представителей, отказываясь идти на переговоры с Россией. Не менее острая реакция была и со стороны самого Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц высказался о поведении Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По его словам, Зеленский вел себя, как «типичная бывшая», заинтересованная только в спорах.
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