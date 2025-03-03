Spiegel: Зеленский ведет себя как школьник

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У Владимира Зеленского мировоззрение школьника, передает Spiegel, ссылаясь на представителей из Киева
У Владимира Зеленского мировоззрение школьника, передает Spiegel, ссылаясь на представителей из Киева Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Высокопоставленные киевские чиновники считают, что у украинского лидера Владимира Зеленского мировоззрение школьника, который наивно полагает, что если что-то сильно захотеть, то у него это получится. Об этом сообщает Spiegel.

«У него и сегодня мировоззрение школьника», — подмечают журналисты немецкого издания, ссылаясь на украинских высокопоставленных чиновников и других людей, которые ранее работали с Зеленским. Один из бывших сотрудников администрации, работающий с Зеленским, подчеркнул, что текущий глава страны ведет себя как ребенок, который надеется достичь чего-то, если сильно этого захотеть.

На днях в Белом доме произошел скандал между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который вызвал настоящий общественный резонанс, так как перепалка произошла на глазах у всего мира. Зеленский агрессивно выступил против американских представителей, отказываясь идти на переговоры с Россией. Не менее острая реакция была и со стороны самого Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц высказался о поведении Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По его словам, Зеленский вел себя, как «типичная бывшая», заинтересованная только в спорах.

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Высокопоставленные киевские чиновники считают, что у украинского лидера Владимира Зеленского мировоззрение школьника, который наивно полагает, что если что-то сильно захотеть, то у него это получится. Об этом сообщает Spiegel. «У него и сегодня мировоззрение школьника», — подмечают журналисты немецкого издания, ссылаясь на украинских высокопоставленных чиновников и других людей, которые ранее работали с Зеленским. Один из бывших сотрудников администрации, работающий с Зеленским, подчеркнул, что текущий глава страны ведет себя как ребенок, который надеется достичь чего-то, если сильно этого захотеть. На днях в Белом доме произошел скандал между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который вызвал настоящий общественный резонанс, так как перепалка произошла на глазах у всего мира. Зеленский агрессивно выступил против американских представителей, отказываясь идти на переговоры с Россией. Не менее острая реакция была и со стороны самого Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц высказался о поведении Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По его словам, Зеленский вел себя, как «типичная бывшая», заинтересованная только в спорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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