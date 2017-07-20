Кортеж лидера ЛДПР Владимира Жириновского нарушил правила дорожного движения, проехав по выделенной полосе на Кутузовском проспекте в Москве. После этого в Интернете появилась запись с видеорегистратора очевидца.
На записи видно, как по разделительной полосе мчится дорогая модель Mercedes с номером О2710097 без спецсигналов, на нем ездит политик. Далее следует представительный автомобиль BMW с проблесковым маячком. Этому авто разрешено ездить по разделительной полосе, пишет «Федеральное агентство новостей».
В связи с инцидентом в ГУ МВД по Москве направлена жалоба.