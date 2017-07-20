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20 июля 2017
Главные новости Москвы
20:26  20 июля 2017 0

Кортеж Жириновского грубо нарушил ПДД в центре Москвы. ВИДЕО

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Политика возят по столице с нарушениямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кортеж лидера ЛДПР Владимира Жириновского нарушил правила дорожного движения, проехав по выделенной полосе на Кутузовском проспекте в Москве. После этого в Интернете появилась запись с видеорегистратора очевидца.

На записи видно, как по разделительной полосе мчится дорогая модель Mercedes с номером О2710097 без спецсигналов, на нем ездит политик. Далее следует представительный автомобиль BMW с проблесковым маячком. Этому авто разрешено ездить по разделительной полосе, пишет «Федеральное агентство новостей».

В связи с инцидентом в ГУ МВД по Москве направлена жалоба.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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