Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы на Красной Пресне. Стоимость элитной недвижимости площадью 155 квадратных метров — 120 млн рублей.

Знакомила с квартирой будущего нового хозяина сама Яна. Она с гордостью рассказала, что жилье обставлено брендовыми вещами. Риелтор Константин Муравьев в беседе с URA.RU оценил интерьер звездной квартиры и цену на нее.

«То, чем гордится Яна — обстановка квартиры с разными брендами — мало кого интересует по полной стоимости. По остаточной, может, и купят. Ценятся локация, планировка, этаж и вид из окон, а не бренды. В целом ремонт квартиры — добротный из 2010-х», — говорит эксперт.

Муравьев отметил, что заявленная цена за квадратный метр в данной локации является рыночной. А тот факт, что публичная персона лично представляет недвижимость, не означает, что возникли проблемы с продажей.

«Люди продают недвижимость, чтобы купить другую или закрыть финансовые дыры. В этом случае это может быть и такой пиар-ход: напомнить о себе и квартиру подороже продать», — резюмировал риелтор.

К слову, Яна действительно хочет решить еще один вопрос с недвижимостью — вместе с супругом Евгением Плющенко они планируют покупку разрушенной усадьбы знаменитого ювелира Карла Фаберже. Эта сделка может обойтись в 400 миллионов рублей. Звездная пара хочет обустроить в усадьбе бутик-отель, который будет служить площадкой для хранения и выставки их большой коллекции антиквариата.

