Больше половины россиян хоть раз верили фейкам

Более 60% россиян хотя бы раз верили на фейкам в интернете. Об этом говорят свежие данные опроса, проведенного АНО «Диалог Регионы». При этом 55% россиян видят фейки в своих лентах в соцсетях минимум раз в неделю.
«Исследование, проведенное АНО „Диалог Регионы“ в сентябре, показало, что 64% россиян хотя бы раз верили фейку. При этом 33% опрошенных сообщили, что это происходило 1-2 раза, 20% — до 10 раз, а 11% признались, что верят постоянно», — передает пресс-служба АНО «Диалог Регионы».
Данные опроса опубликованы накануне третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО. Всего было опрошено 3600 человек от 18 лет и старше. В организации отметили, что россияне чаще всего сталкиваются с фейками на темы СВО, благосостояния граждан и политики.
По данным опроса, 85% респондентов в зависимости от ситуации могут самостоятельно проверять достоверность новостей. Для этого они обычно сравнивают информацию из разных источников (68%), используют поисковые системы и обращаются к экспертам.
Известно, что уровень осведомленности о фактчекинге среди россиян вырос: сейчас о нем знают 51% опрошенных, что на 10% больше, чем в мае 2025 года. В социальных сетях с ложными новостями сталкивались 75% участников опроса, однако число таких случаев постепенно снижается и достигло минимума с 2021 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.