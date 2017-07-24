В России разрешат заниматься бизнесом с 14 лет

В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий право граждан страны заниматься предпринимательством с 14 лет.
Автором законопроекта выступил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, считающий, что подросток это сформировавшаяся личность, способная самостоятельно мыслить. К тому же в этом возрасте к гражданам уже применяется повышенная уголовная ответственность, приводит доводы парламентария «Русская планета».
Бизнесом подростки смогут заниматься только с согласия родителей, усыновителей или попечителей, которые будут присматривать за юными дельцами до достижения ими совершеннолетия.