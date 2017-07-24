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24 июля 2017
13:50  24 июля 2017 2

В России разрешат заниматься бизнесом с 14 лет

Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, праздник, выпускник2017
Школьников массово поведут в бизнесФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий право граждан страны заниматься предпринимательством с 14 лет.

Автором законопроекта выступил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, считающий, что подросток это сформировавшаяся личность, способная самостоятельно мыслить. К тому же в этом возрасте к гражданам уже применяется повышенная уголовная ответственность, приводит доводы парламентария «Русская планета».

Бизнесом подростки смогут заниматься только с согласия родителей, усыновителей или попечителей, которые будут присматривать за юными дельцами до достижения ими совершеннолетия.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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