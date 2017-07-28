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28 июля 2017
17:15  28 июля 2017 1

Весь полуостров Крым остался без электричества

Крым., южный берег крыма, юбк, демерджи
Большая часть полуострова обесточенаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшие населенные пункты полуострова Крым, в том числе Севастополь, остались без электроэнергии.

Электричество отключено в Симферополе и близлежащих муниципалитетах, в Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и прочих населенных пунктах.

Энергетики заявляют, что пока причины массового отключения электричества выяснить не удалось. Все крупнейшие объекты инфраструктуры Крыма на данный момент подключены к резервным источникам питания, пишет издание «Утро.ру».

Электроснабжение полуострова готовятся восстановить к 16 часам по Москве в пятницу, 28 июля.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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