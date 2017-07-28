Весь полуостров Крым остался без электричества

Крупнейшие населенные пункты полуострова Крым, в том числе Севастополь, остались без электроэнергии.
Электричество отключено в Симферополе и близлежащих муниципалитетах, в Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и прочих населенных пунктах.
Энергетики заявляют, что пока причины массового отключения электричества выяснить не удалось. Все крупнейшие объекты инфраструктуры Крыма на данный момент подключены к резервным источникам питания, пишет издание «Утро.ру».
Электроснабжение полуострова готовятся восстановить к 16 часам по Москве в пятницу, 28 июля.