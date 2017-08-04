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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
01:27  04 августа 2017 0

В Москве суд огласил приговор Навальному и Волкову

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный вновь побывал в судеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Симоновский суд Москвы огласил приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его соратникам за проведение в столице «агитационного субботника» 8—9 июля. Всех фигурантов дела приговорили к денежным штрафам.

Согласно решению суда, Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей. По данным правоохранителей, он занимался заочной координацией мероприятия. Глава предвыборного штаба оппозиционера — Леонид Волков признан виновным в организации несогласованного мероприятия. Ему также предстоит выплатить 300 тысяч рублей в пользу государства. Еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Навальный тайно улетел отдыхать с семьей во Францию. Глава предвыборного штаба политика до последнего момента опровергал информацию о его отъезде.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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