В Москве суд огласил приговор Навальному и Волкову

Симоновский суд Москвы огласил приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его соратникам за проведение в столице «агитационного субботника» 8—9 июля. Всех фигурантов дела приговорили к денежным штрафам.
Согласно решению суда, Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей. По данным правоохранителей, он занимался заочной координацией мероприятия. Глава предвыборного штаба оппозиционера — Леонид Волков признан виновным в организации несогласованного мероприятия. Ему также предстоит выплатить 300 тысяч рублей в пользу государства. Еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Навальный тайно улетел отдыхать с семьей во Францию. Глава предвыборного штаба политика до последнего момента опровергал информацию о его отъезде.