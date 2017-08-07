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07 августа 2017
06 августа 2017
08:29  07 августа 2017 2

США ответят на высылку американских дипломатов из России. Тиллерсон провел серьезный разговор с Лавровым

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Тиллерсон заявил, что ответят на высылку дипломатов до конца месяцаФото: wikimedia.org

США ответят на сокращение числа сотрудников их дипломатической миссии в России к 1 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, об этом он уже накануне, 6 августа, уведомил главу МИД России Сергея Лаврова. Разговор состоялся на Филиппинах.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что США пока не решили, как именно ответят на сокращение дипмиссии, сообщает «Газета.Ru». Он добавил, что задал Лаврову «несколько уточняющих вопросов» касательной этой меры.

Ранее Лавров заявил, что во время встречи с Тиллерсоном на полях регионального форума АСЕАН в Маниле разъяснил ему ответные меры России на санкции Вашингтона, напоминает RT.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что страну должны покинуть 755 человек из дипмиссии США. Данный шаг является ответной мерой на антироссийские санкции.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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