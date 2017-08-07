США ответят на сокращение числа сотрудников их дипломатической миссии в России к 1 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, об этом он уже накануне, 6 августа, уведомил главу МИД России Сергея Лаврова. Разговор состоялся на Филиппинах.
При этом Тиллерсон подчеркнул, что США пока не решили, как именно ответят на сокращение дипмиссии, сообщает «Газета.Ru». Он добавил, что задал Лаврову «несколько уточняющих вопросов» касательной этой меры.
Ранее Лавров заявил, что во время встречи с Тиллерсоном на полях регионального форума АСЕАН в Маниле разъяснил ему ответные меры России на санкции Вашингтона, напоминает RT.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что страну должны покинуть 755 человек из дипмиссии США. Данный шаг является ответной мерой на антироссийские санкции.