На Всемирном фестивале в Сочи выбрали лучшие фильмы молодых режиссеров

15:15 20 октября 2017 0

Главный приз достался картине "Раненый ангел" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи с 14 по 20 октября проходит Международный молодежный кинофорум, на котором обсуждают работы молодых режиссеров.

На протяжении всего фестиваля работала образовательная площадка Kino/Camp. На ней участникам ВФМС 2017 читали лекции и проводили мастер-классы известные режиссеры, актеры и телеведущие. Все полученные навыки можно было тут же применить на практике и снять собственный короткометражный фильм.

19 октября, сообщает пресс-служба фестиваля, на форуме так же прошло вручение премии «ПреОбразование» (TransformNation Film Awards), учрежденной для поощрения режиссеров моложе 35 лет, которые рассказывают в своем творчестве о наиболее актуальных проблемах современности. Всего было отобрано пять документальных и 17 художественных работ, в том числе две российские ленты — «Зоология» Ивана Твердовского и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

В Сочи съехались гости из 188 стран мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победителей выбирали по шести номинациям: «За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам», «За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы», «За прямой разговор о вызовах современности», «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств», «За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения». Отдельно была представлена премия имени Игоря Гуськова.

«К сожалению, несколько дней назад скончался наш друг и коллега Игорь Гуськов. Мы решили почтить его память и вручить премию одному из участников программы TransformNation Film Awards, которого Игорь называл своим фаворитом», — отметил креативный продюсер ВФМС 2017 Илья Бачурин. Именная премия досталась фильму «Разлука» ирано-афганского производства.

Главный приз достался фильму «Раненый ангел» совместного производства Казахстана, Германии и Франции. Его режиссер Эмир Байгазин описывает проблемы юного возраста, которые накладываются на пертурбации молодой страны. Фильм состоит из четырех новелл — историй из жизни казахских подростков, разворачивающихся в 90-е годы.

Фестиваль проходит в веселой и дружеской атмосфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, в номинации «За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам» победил фильм «Зеленый, белый, зеленый» (Нигерия), режиссер Абба Т. Макама. «За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы» была награждена «Зоология» (Россия), режиссер Иван Твердовский. «За прямой разговор о вызовах современности» — «Вкус риса» (Китай), режиссер Пенг Фей Сонг. «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств» — «Ньютон» (Индия), режиссер Амит Масуркар.

«Во всем мире у молодых кинематографистов есть бесконечный творческий потенциал, невероятный драйв и особый острый взгляд на современность. Международный молодежный кинофорум — уникальная возможность продемонстрировать самые яркие достижения творческой молодежи в современном кино. А премия TransformNation Film Awards — мощный стимул для того, чтобы самые новаторские и наиболее свежие режиссерские решения заняли достойное место на современной культурной карте», — подвел итоги награждения Илья Бачурин.

Кроме того на фестивале было объявлено, что хоть кинопремия «ПреОбразование» (TransformNation Film Awards) и придумывалась специально к ВМС 2017, теперь ее планируют вручать на регулярной основе.