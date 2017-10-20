Поклонской сохранили украинское гражданство

Украинские власти сохранили гражданство бывшему прокурору Крыма, депутату Госдумы Наталье Поклонской.
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко направил в администрацию президента Украины запрос о гражданстве Поклонской, передает Nation news. Из полученного ответа следует, что украинский глава Петр Порошенко не получал предложений о лишении Поклонской украинского гражданства. С такой инициативой не выступали ни миграционная служба, ни министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения.
Наталья Поклонская в Госдуме России возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе представляемых депутатами. С 2014 по 2016 год она была прокурором Крыма, когда полуостров вошел в состав России. Ранее Поклонская работала в прокуратуре Украины.