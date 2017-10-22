Пламя охватило уже более тысячи квадратных метров
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 22 октября, загорелся хозяйственный рынок «Атлант-Сити». Пламя охватило несколько двухэтажных павильонов с бытовой химией и пластиковой посудой.
Пожару практически сразу же присвоили повышенный четвертый ранг. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня, пишет RT. Огонь пока сдержать не удается, пожар охватил уже более 1 тыс. кв. метров.
За последние месяцы это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону. В начале октября здесь горел крупнейший вещевой рынок «Восточный», а в конце августа неизвестные сожгли 120 строений почти в центре города, в том числе 100 жилых домов.