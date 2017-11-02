Запрос НКО на президентские гранты достиг 30 млрд рублей

20:26 02 ноября 2017 0

Заявление сделал глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На второй этап конкурса президентских грантов было подано более 9,5 тысяч заявок от Некоммерческих организаций (НКО). Их общая сумма составила 30 млрд рублей. Об этом сообщил глава Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин на форуме Общественной палаты (ОП) РФ «Сообщество».

В ходе первого отборочного тура, заявил Чукалин, была одобрена каждая шестая из 6,6 тысячи заявок. После этого президент России Владимир Путин принял решение увеличить фонд грантов с четырех до семи млрд рублей, передает РАПСИ.

«Каждая инициатива заслуживает внимания, — заявил Чукалин. — Если заявка не прошла в первый конкурс, это наша недоработка, если мы потом не будем помогать соискателям внести исправления в проект для допуска на второй конкурс или не окажем поддержку в той или иной форме». Он добавил, что соискателям, чьи заявки не победили, было направлено 206 писем с отзывами.

Итоговый форум ОП РФ «Сообщество» завершает серию региональных мероприятий. Он начался сегодня, 2 ноября, в Москве. В обсуждениях также принимают участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.