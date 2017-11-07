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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:14  07 ноября 2017 0

Сурков написал колонку о «кризисе лицемерия» на Западе. Политик предрек большую войну

Владислав Сурков, сурков владислав
Политик считает, что американцы закончат революциейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощник президента РФ Владислав Сурков написал колонку о «лицемерии Запада». В запутанном тексте политик рассуждает о противоречиях в западном обществе и предрекает большую войну.

Материал опубликован на сайте RT. В тексте Сурков затронул секс-скандал с голливудским продюсером Вайнштейном (он доказывает кризис лицемерия в Голливуде);

— Назвал выборы президента США в 2016 году попыткой спастись опять же, от лицемерия;

— Заявил, что американцы всем лгут;

— Отметил, что честные люди сидят в даркнете;

— Рассудил, что от лицемерия Запад спасет железная рука царя. В противном случае, считает Сурков, западным странам грозит большая война.

В завершении своих тезисов помощник президента РФ признался в любви к метал-бэнду 5FDP

Лев Истомин
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