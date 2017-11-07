Помощник президента РФ Владислав Сурков написал колонку о «лицемерии Запада». В запутанном тексте политик рассуждает о противоречиях в западном обществе и предрекает большую войну.
Материал опубликован на сайте RT. В тексте Сурков затронул секс-скандал с голливудским продюсером Вайнштейном (он доказывает кризис лицемерия в Голливуде);
— Назвал выборы президента США в 2016 году попыткой спастись опять же, от лицемерия;
— Заявил, что американцы всем лгут;
— Отметил, что честные люди сидят в даркнете;
— Рассудил, что от лицемерия Запад спасет железная рука царя. В противном случае, считает Сурков, западным странам грозит большая война.
В завершении своих тезисов помощник президента РФ признался в любви к метал-бэнду 5FDP