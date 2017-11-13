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13 ноября 2017
20:25  13 ноября 2017 0

Российские следователи готовы помочь WADA в расследовании допинг-скандала

Хоккей в валенках. Челябинск., допинг, контроль
Расследование по использованию спортсменами допинга в России продолжаетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет РФ предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) помощь в расследовании допинг-скандала в России. Правоохранители готовы взяться за изучение базы данных по тестированию российских спортсменов. В документах может содержаться новая информация о манипуляциях с пробами.

Речь идет о публикации WADA файла, который якобы является базой данных лабораторной информационной системы московского Антидопингового центра, пишет «Федеральное агентство новостей». Там хранится информация о допинг-тестировании с января 2012 по август 2015 года.

«Следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — цитирует издание сообщение СК РФ.

Кроме того, силовики продолжают расследование уголовного дела против экс-главы Антидопингового центра Григория Родченкова, сбежавшего из России и ставшего информатором WADA. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов, передает Nation News.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Родченков готов передать WADA новую информацию о допинге в России. Сделает он это в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) решит допустить Россию к участию в Олимпиаде-2018.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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