21:20 22 ноября 2017 0

Жителей арктической деревни сильная метель не застала врасплох Фото: скрин видео Болота Бочкарева из Twitter

Иностранные пользователи Сети очень удивились выносливости якутских детей. Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео, на кадрах которого школьники возвращаются домой в сильную метель.

Под постом он написал, что такой сильный ветер застал детей в арктической деревне Чокурдах и испытал облегчение от того, что в Якутске, откуда он родом, такой аномалии не бывает. Некоторые иностранные пользователи были шокированы кадрами и смелостью детей.

«Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые», «Только что показал это ворчливому подростку, который требовал, чтобы я довез его до школы при —5 градусах. Мерси», — комментируют пользователи соцсети из разных стран. Иностранцы также отметили, что случись у них что-то подобное, все перестало бы работать, не говоря о школах.