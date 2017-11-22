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22 ноября 2017
21:20  22 ноября 2017 0

«Вот почему русские такие суровые». Иностранцев шокировало, как якутские школьники пробираются через метель. ВИДЕО

Жителей арктической деревни сильная метель не застала врасплохФото: скрин видео Болота Бочкарева из Twitter

Иностранные пользователи Сети очень удивились выносливости якутских детей. Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео, на кадрах которого школьники возвращаются домой в сильную метель.

Под постом он написал, что такой сильный ветер застал детей в арктической деревне Чокурдах и испытал облегчение от того, что в Якутске, откуда он родом, такой аномалии не бывает. Некоторые иностранные пользователи были шокированы кадрами и смелостью детей.

«Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые», «Только что показал это ворчливому подростку, который требовал, чтобы я довез его до школы при —5 градусах. Мерси», — комментируют пользователи соцсети из разных стран. Иностранцы также отметили, что случись у них что-то подобное, все перестало бы работать, не говоря о школах.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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