Клинтон увидела вину Обамы в своем поражении на выборах президента США

05:41 23 ноября 2017 0

Хиллари Клинтон оправдала свое поражение на выборах успехом Барака Обамы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дважды победив на выборах президента США, Барак Обама усложнил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон задачу одержать победу над Дональдом Трампом в 2016 году. С таким заявлением в эфире радиопрограммы The Hugh Hewitt Show выступила Клинтон в среду, 22 ноября.

«Это правда, что ветер истории дует вам в лицо, когда вы баллотируетесь с целью стать преемником президента [США] от вашей политической партии, находившегося у власти два срока подряд… Это не просто кампания, отличающаяся от всего, что когда-либо происходило в нашей политике. Это вызов», — приводит ТАСС слова Клинтон.

Кроме того, экс кандидат в президенты добавила, что если отстаивать (будучи кандидатом) «отстаивать положения соглашения с прежней администрацией и одновременно продвигать вперед собственный план преобразований [что она и делала], то добиться второго часто бывает трудно. Думаю, что проблема состояла именно в этом».

Ранее Трамп назвал Хиллари Клинтон «величайшим лузером всех времен», посоветовав ей «попробовать еще раз» на следующих выборах президента страны.