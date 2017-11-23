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23 ноября 2017
22 ноября 2017
05:41  23 ноября 2017 0

Клинтон увидела вину Обамы в своем поражении на выборах президента США

Клипарт, клинтон хиллари
Хиллари Клинтон оправдала свое поражение на выборах успехом Барака ОбамыФото: depositphotos.com © URA.RU

Дважды победив на выборах президента США, Барак Обама усложнил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон задачу одержать победу над Дональдом Трампом в 2016 году. С таким заявлением в эфире радиопрограммы The Hugh Hewitt Show выступила Клинтон в среду, 22 ноября.

«Это правда, что ветер истории дует вам в лицо, когда вы баллотируетесь с целью стать преемником президента [США] от вашей политической партии, находившегося у власти два срока подряд… Это не просто кампания, отличающаяся от всего, что когда-либо происходило в нашей политике. Это вызов», — приводит ТАСС слова Клинтон.

Кроме того, экс кандидат в президенты добавила, что если отстаивать (будучи кандидатом) «отстаивать положения соглашения с прежней администрацией и одновременно продвигать вперед собственный план преобразований [что она и делала], то добиться второго часто бывает трудно. Думаю, что проблема состояла именно в этом».

Ранее Трамп назвал Хиллари Клинтон «величайшим лузером всех времен», посоветовав ей «попробовать еще раз» на следующих выборах президента страны.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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