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18 ноября 2017
23:33  18 ноября 2017 0

Трамп назвал Клинтон «величайшим лузером всех времен»

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Дональд Трамп сделал громкое заявление в адрес Хиллари КлинтонФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на выборах президента страны в 2016 году, экс-главу Госдепартамента Хиллари Клинтон «величайшим лузером всех времен». Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп посоветовал Клинтон остановиться и «попробовать еще раз [принять участие в выборах главы государства] через три года», а до этого момента «жить своей жизнью». «Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен», — заключил американский лидер.

Клинтон, как пишет РБК, в своих недавно опубликованных мемуарах назвала одной из причин своего проигрыша на выборах вмешательство «русских хакеров» и расследование ФБР ее электронной переписки. Она, напомним, вела служебную переписку через личную почту, что по мнению силовиков могло привести к утечке данных.

Сергей Демин
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