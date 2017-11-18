Трамп назвал Клинтон «величайшим лузером всех времен»

Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на выборах президента страны в 2016 году, экс-главу Госдепартамента Хиллари Клинтон «величайшим лузером всех времен». Об этом он написал в своем Twitter.
Трамп посоветовал Клинтон остановиться и «попробовать еще раз [принять участие в выборах главы государства] через три года», а до этого момента «жить своей жизнью». «Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен», — заключил американский лидер.
Клинтон, как пишет РБК, в своих недавно опубликованных мемуарах назвала одной из причин своего проигрыша на выборах вмешательство «русских хакеров» и расследование ФБР ее электронной переписки. Она, напомним, вела служебную переписку через личную почту, что по мнению силовиков могло привести к утечке данных.