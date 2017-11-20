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20 ноября 2017
19 ноября 2017
06:21  20 ноября 2017 0

Конгресс США заявил об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Обвинения России во вмешательстве в американские выборы не нашли подтвержденийФото: Официальный сайт президента РФ

Разбирательство в Конгрессе США по поводу попыток вмешательства Москвы в ход выборов американского президента не выявило ничего из того, на чем настаивают в Демократической партии. Прежде всего, речь идет о якобы имевшем место сговоре команды Дональда Трампа с Россией. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц.

«Я по-прежнему не вижу свидетельств обоснованности того, что утверждают демократы [наличие сговора]», — приводит ТАСС слова конгрессмена, которые он произнес в эфире канала Fox News.

Кроме того, Чаффетц уверен, что большинство американцев не будет доверять демократам до тех пор, пока их будет олицетворять экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, уступившая на выборах президента США Дональду Трампу.

Россию, напомним, неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов американского лидера в 2016 году. Кроме того, демократы обвиняли министра юстиции Джеффа Сешнса в том, что он скрывал информацию о своих встречах с послом России в США, а также об участии в совещаниях команды Трампа.

Сергей Демин
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