Конгресс США заявил об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

06:21 20 ноября 2017 0

Обвинения России во вмешательстве в американские выборы не нашли подтверждений Фото: Официальный сайт президента РФ

Разбирательство в Конгрессе США по поводу попыток вмешательства Москвы в ход выборов американского президента не выявило ничего из того, на чем настаивают в Демократической партии. Прежде всего, речь идет о якобы имевшем место сговоре команды Дональда Трампа с Россией. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц.

«Я по-прежнему не вижу свидетельств обоснованности того, что утверждают демократы [наличие сговора]», — приводит ТАСС слова конгрессмена, которые он произнес в эфире канала Fox News.

Кроме того, Чаффетц уверен, что большинство американцев не будет доверять демократам до тех пор, пока их будет олицетворять экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, уступившая на выборах президента США Дональду Трампу.

Россию, напомним, неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов американского лидера в 2016 году. Кроме того, демократы обвиняли министра юстиции Джеффа Сешнса в том, что он скрывал информацию о своих встречах с послом России в США, а также об участии в совещаниях команды Трампа.