Жертвами атаки на мечеть в Египте стали более 300 человек

Жертвами теракта стали более 300 человек, в том числе дети
Число погибших в результате взрыва в мечети Египта выросло до 305 человек. Среди жертв 27 детей, ранены 128 человек.
Жертвами взрыва и нападения боевиков в мечети на Синае стали более 300 человек, передает телеканал 360. Ранее сообщалось о 235 жертвах.
Взрыв в мечети возле города аль-Ариш прогремел 24 ноября во время пятничной проповеди. По выбегавшим из помещения людям, а также медикам скорой помощи, стреляли боевики.
В прокуратуре Египта сообщили, что нападавшие боевики несли флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», уточняет РТ.