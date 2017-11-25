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25 ноября 2017
17:10  25 ноября 2017 0

Жертвами атаки на мечеть в Египте стали более 300 человек

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Жертвами теракта стали более 300 человек, в том числе детиФото: Pixabay

Число погибших в результате взрыва в мечети Египта выросло до 305 человек. Среди жертв 27 детей, ранены 128 человек.

Жертвами взрыва и нападения боевиков в мечети на Синае стали более 300 человек, передает телеканал 360. Ранее сообщалось о 235 жертвах.

Взрыв в мечети возле города аль-Ариш прогремел 24 ноября во время пятничной проповеди. По выбегавшим из помещения людям, а также медикам скорой помощи, стреляли боевики.

В прокуратуре Египта сообщили, что нападавшие боевики несли флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», уточняет РТ.

Валерия Романова
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