11:43 26 ноября 2017 0

Мигранты выступили против рабства Скриншот видео

Митинг мигрантов, проходивший в Брюсселе, закончился погромами. Несколько десятков молодых людей громили витрины магазинов и автомобили полицейских.

Митингующие выступали против рабства мигрантов в Ливии, пишет газета «Известия».

Стражи порядка задержали около 70 человек, в том числе проведя 16 судебных задержаний и 55 административных. Никто в ходе беспорядков не пострадал, сообщает агентство Nation News.

В операции по усмирению бунтующих участвовали спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками, кроме того, стражи порядка привлекли вертолет и водомет.

Видео: «Известия»