Мигранты выступили против рабства
Митинг мигрантов, проходивший в Брюсселе, закончился погромами. Несколько десятков молодых людей громили витрины магазинов и автомобили полицейских.
Митингующие выступали против рабства мигрантов в Ливии, пишет газета «Известия».
Стражи порядка задержали около 70 человек, в том числе проведя 16 судебных задержаний и 55 административных. Никто в ходе беспорядков не пострадал, сообщает агентство Nation News.
В операции по усмирению бунтующих участвовали спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками, кроме того, стражи порядка привлекли вертолет и водомет.
Видео: «Известия»