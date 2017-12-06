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06 декабря 2017
19:57  06 декабря 2017 0

Хоккеист из Челябинска оконфузился во время матча НХЛ. ВИДЕО

Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Над спортсменом уже иронизируют в соцсетяхФото: Евгений Листюк © URA.RU

Игрок «Вашингтон Кэпиталз», челябинский хокеист Евгений Кузнецов хотел поздравить коллегу Бретта Коннолли с голом, однако тот ему не ответил. Конфуз заснял оператор, а позже на странице команды в YouTube опубликовали запись инцидента.

Спустя какое-то время Кузнецов вновь предпринял попытку, но ситуация повторилась. Позже Бретт Коннолли прокомментировал ситуацию в Twitter. «В следующий раз!» — приводят слова спортсмена Nation news.

Шутку оценил и российский журналист Юрий Дудь. «Ахах, теперь я знаю, как выходить из такого положения», — написал Дудь в Instagram, добавив, что такие ситуации случаются регулярно. Он также отметил аккаунт спортсмена на записи. В этом матче команда Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» победила «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:1, сообщает канал 360.

Видео журналист опубликовал под своим фирменным матерным хэштегом
ФОТО: скрин страницы Юрия Дудя в Instagram

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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