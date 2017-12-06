19:57 06 декабря 2017 0

Над спортсменом уже иронизируют в соцсетях Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Игрок «Вашингтон Кэпиталз», челябинский хокеист Евгений Кузнецов хотел поздравить коллегу Бретта Коннолли с голом, однако тот ему не ответил. Конфуз заснял оператор, а позже на странице команды в YouTube опубликовали запись инцидента.

Спустя какое-то время Кузнецов вновь предпринял попытку, но ситуация повторилась. Позже Бретт Коннолли прокомментировал ситуацию в Twitter. «В следующий раз!» — приводят слова спортсмена Nation news.

Шутку оценил и российский журналист Юрий Дудь. «Ахах, теперь я знаю, как выходить из такого положения», — написал Дудь в Instagram, добавив, что такие ситуации случаются регулярно. Он также отметил аккаунт спортсмена на записи. В этом матче команда Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» победила «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:1, сообщает канал 360.