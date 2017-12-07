Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи призвало российских спортсменов принять участие в ОИ-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Власти страны заявили, что «сожалеют» о решении Международного олимпийского комитета (МОК), и теперь ждут атлетов из России для выступления под нейтральным флагом.
«Мы призываем к активному участию спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, со всех концов света, в том числе и российских спортсменов», — приводит заявление министерства RT со ссылкой на агентство «Рёнхап». При этом чиновники южнокорейского спортивного ведомства заявили, что «испытывает сожаление» в связи с отстранением россиян.
Решение об отстранении российской сборной от Олимпиады 2018 года было принято исполкомом МОК 5 декабря. Как пишет «Федеральное агентство новостей», при этом в МОК заявили, что те российские спортсмены, которые не были уличены в употреблении допинга, смогут выступить на ОИ-2018 как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным, олимпийским флагом.
Окончательное решение об участии россиян в Играх будет принято 12 декабря на олимпийском собрании, напоминает «Национальная служба новостей».