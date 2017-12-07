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07 декабря 2017
11:30  07 декабря 2017 0

Южная Корея призвала российских спортсменов не отказываться от Олимпиады

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Власти Южной Кореи ждут россиян на соревнованияФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи призвало российских спортсменов принять участие в ОИ-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Власти страны заявили, что «сожалеют» о решении Международного олимпийского комитета (МОК), и теперь ждут атлетов из России для выступления под нейтральным флагом.

«Мы призываем к активному участию спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, со всех концов света, в том числе и российских спортсменов», — приводит заявление министерства RT со ссылкой на агентство «Рёнхап». При этом чиновники южнокорейского спортивного ведомства заявили, что «испытывает сожаление» в связи с отстранением россиян.

Решение об отстранении российской сборной от Олимпиады 2018 года было принято исполкомом МОК 5 декабря. Как пишет «Федеральное агентство новостей», при этом в МОК заявили, что те российские спортсмены, которые не были уличены в употреблении допинга, смогут выступить на ОИ-2018 как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным, олимпийским флагом.

Окончательное решение об участии россиян в Играх будет принято 12 декабря на олимпийском собрании, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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