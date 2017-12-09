{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 декабря 2017
08 декабря 2017
09:38  09 декабря 2017 0

Стали известны первые покупатели ямальского сжиженного газа

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Сжиженный природный газ с Ямала отправится в КитайФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым покупателем сжиженного газа производства «Ямал-СПГ» станут компании из Китая. По словам главы НОВАТЭК Леонида Михельсона, до конца 2017 года на азиатский рынок будут отгружены три партии газа.

Михельсон отметил, что расценки на газ в странах Азии сейчас превышают цены в европейских странах. Благодаря интересу азиатского рынка к продукции «Ямал-СПГ», компании удастся избежать конкуренции с «Газпромом», который поставляет газ в Европу, пишет РБК.

Известно, что одним из первых первым покупателей сжиженного газа станет Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), являющаяся партнером проекта. CNPC получит первые партии продукции наравне с НОВАТЭКом и Total до 1 апреля.

Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин провел совещание по перспективам развития производства и экспорта сжиженного природного газа на Ямале. Глава государства отметил, что в ближайшие 20 лет эксперты прогнозируют рост спроса на сжиженный природный газ до 70 процентов. Чтобы Россия смогла занять свою нишу на рынке, государству необходимо развивать такие проекты, как «Ямал-СПГ».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров