Стали известны первые покупатели ямальского сжиженного газа

09:38 09 декабря 2017 0

Сжиженный природный газ с Ямала отправится в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым покупателем сжиженного газа производства «Ямал-СПГ» станут компании из Китая. По словам главы НОВАТЭК Леонида Михельсона, до конца 2017 года на азиатский рынок будут отгружены три партии газа.

Михельсон отметил, что расценки на газ в странах Азии сейчас превышают цены в европейских странах. Благодаря интересу азиатского рынка к продукции «Ямал-СПГ», компании удастся избежать конкуренции с «Газпромом», который поставляет газ в Европу, пишет РБК.

Известно, что одним из первых первым покупателей сжиженного газа станет Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), являющаяся партнером проекта. CNPC получит первые партии продукции наравне с НОВАТЭКом и Total до 1 апреля.



Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин провел совещание по перспективам развития производства и экспорта сжиженного природного газа на Ямале. Глава государства отметил, что в ближайшие 20 лет эксперты прогнозируют рост спроса на сжиженный природный газ до 70 процентов. Чтобы Россия смогла занять свою нишу на рынке, государству необходимо развивать такие проекты, как «Ямал-СПГ».