Боевой опыт, полученный в Сирии, будут использовать при подготовке уральских военных

Опыт боевых действий, полученный российскими военными в Сирии, будет максимально использован при подготовке сил Центрального военного округа в будущем году. Об этом заявил новый командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин на выездном заседании военного совета в Чебаркуле (Челябинская область). В заседании приняли участие командиры соединений и частей ЦВО, в том числе дислоцированных на территории Таджикистана и Киргизии.
В новом учебном году, по словам Лапина, будет совершенствоваться применение разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Командирам подразделений придется 90% служебного времени проводить на полигонах, передает РИА «Новости».
Ранее появилась информация, что официальный представитель Центрального военного округа, помощник командующего и руководитель пресс-службы округа полковник Ярослав Рощупкин покинет свой пост. По одной из версий, он может отправиться в Москву вслед за своим прежним начальником Владимиром Зарудницким. Бывший командующий ЦВО пошел на повышение, его место в конце ноября занял Александр Лапин.