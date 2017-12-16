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16 декабря 2017
13:27  16 декабря 2017 0

Боевой опыт, полученный в Сирии, будут использовать при подготовке уральских военных

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, армия, оружие
В 2018 году командиры подразделений ЦВО будут проводить все время на полигонахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опыт боевых действий, полученный российскими военными в Сирии, будет максимально использован при подготовке сил Центрального военного округа в будущем году. Об этом заявил новый командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин на выездном заседании военного совета в Чебаркуле (Челябинская область). В заседании приняли участие командиры соединений и частей ЦВО, в том числе дислоцированных на территории Таджикистана и Киргизии.

В новом учебном году, по словам Лапина, будет совершенствоваться применение разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Командирам подразделений придется 90% служебного времени проводить на полигонах, передает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что официальный представитель Центрального военного округа, помощник командующего и руководитель пресс-службы округа полковник Ярослав Рощупкин покинет свой пост. По одной из версий, он может отправиться в Москву вслед за своим прежним начальником Владимиром Зарудницким. Бывший командующий ЦВО пошел на повышение, его место в конце ноября занял Александр Лапин.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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