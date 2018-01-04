{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 января 2018
11:43  04 января 2018 1

Названы имена знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году

Журналы, журнал, плейбой, playboy
В прошлом году портал предсказал смерть основателя главного журнала для мужчинФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сайт под названием The DeathList опубликовал список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году. Всего в печальном рейтинге оказалось 50 человек.

Среди полусотни людей в «смертельном списке» находятся актер Шон Коннери (первый исполнитель роли Джеймса Бонда), бывший президент США Джордж Буш-старший, физик Стивен Хокинг, французский дизайнер Пьер Карден, американский сенатор Джон Маккейн (часто ругает Россию), отец актера Майкла Дугласа Кирк Дуглас и многие другие. Последнему, к слову, 101 год, уточняет агентство Nation News.

В прошлом, 2017-м, году, сайт предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера. Точность прогноза сайта составляет 20%. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», из предыдущего списка в новый попадает не более 25 кандидатов.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров