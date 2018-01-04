Сайт под названием The DeathList опубликовал список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году. Всего в печальном рейтинге оказалось 50 человек.
Среди полусотни людей в «смертельном списке» находятся актер Шон Коннери (первый исполнитель роли Джеймса Бонда), бывший президент США Джордж Буш-старший, физик Стивен Хокинг, французский дизайнер Пьер Карден, американский сенатор Джон Маккейн (часто ругает Россию), отец актера Майкла Дугласа Кирк Дуглас и многие другие. Последнему, к слову, 101 год, уточняет агентство Nation News.
В прошлом, 2017-м, году, сайт предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера. Точность прогноза сайта составляет 20%. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», из предыдущего списка в новый попадает не более 25 кандидатов.