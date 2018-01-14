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14 января 2018
Главные новости Москвы
12:19  14 января 2018 2

Клинцевич посмеялся над украинским генералом, побоявшимся принимать корабли из Крыма

Интервью. Франц Клинцевич. Москва
Франц Клинцевич посмеялся над трусостью украинского генералаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Первый заместитель главы оборонного комитета российского Совфеда Франц Клинцевич высмеял экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который побоялся принимать военную технику из Крыма, заявив, что прежде ее нужно тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств». Сенатор предложил украинскому генералу помолчать, чтобы сойти за умного.

«Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“, — они уже давно сработали», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Ранее Романенко, объясняя необходимость проверки военной техники, которую Россия готова передать украинским военным из Крыма, вспомнил о периоде Второй мировой войны, когда итальянцы и немцы закладывали взрывчатку в корпус военных кораблей, а затем взрывали их, пишет информагентство Nation News. Романенко уверен: технику, которую Россия вернет Украине, необходимо обследовать еще в Крыму. «Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству», — подчеркнул украинский генерал.

Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуть украинскую военную технику, которая несколько лет находится в Крыму. Лидер РФ отметил, что ее состояние «плачевное». Крымчане, как писало «URA.RU», сняли на видео несколько украинских кораблей, которые сильно заржавели и требуют ухода.

Нина Калинина
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