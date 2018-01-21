В РПЦ отказываются принимать от прихожан записки за здравие и упокой через Интернет

Несмотря на то, что церковь поддерживает идею создания христианских соцсетей, принимать в Интернете записки за здравие и упокой от верующих все же не будут. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
«Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим через Интернет, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм», — высказал свое мнение митрополит Иларион, его слова приводит портал «Русская планета». По его словам, верующий человек призван для молитвы за своих близких приходить в храм.
Глава синодального отдела заявил, что деятельность священников в соцсетях постоянно отслеживают. В случае, если слова священника не соответствуют учению церкви, то его вызовет архиерей, который «может дать ему указания, как подкорректировать свои мысли».
Перед праздником Крещения в РПЦ заявили, что духовенство Московского патриархата освятит воды четырех океанов в крещенскую ночь.