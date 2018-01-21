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21 января 2018
13:03  21 января 2018 3

В РПЦ отказываются принимать от прихожан записки за здравие и упокой через Интернет

Погребение плащаницы Христа в Свято-Троицком Соборе. Екатеринбург, свечи, молитва, вера, христианство, религия
Чтобы оставить записку для молитв, в храм нужно прийти личноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на то, что церковь поддерживает идею создания христианских соцсетей, принимать в Интернете записки за здравие и упокой от верующих все же не будут. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим через Интернет, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм», — высказал свое мнение митрополит Иларион, его слова приводит портал «Русская планета». По его словам, верующий человек призван для молитвы за своих близких приходить в храм.

Глава синодального отдела заявил, что деятельность священников в соцсетях постоянно отслеживают. В случае, если слова священника не соответствуют учению церкви, то его вызовет архиерей, который «может дать ему указания, как подкорректировать свои мысли».

Перед праздником Крещения в РПЦ заявили, что духовенство Московского патриархата освятит воды четырех океанов в крещенскую ночь.

Нина Калинина
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