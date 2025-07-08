Три человека признаны виновными присяжными Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли в поджоге склада украинских компаний в британской столице в марте 2024 года. Согласно данным суда, 23-летний Нии Менса, 23-летний Джаким Роуз и 20-летний Угнюс Асменас признаны виновными в совершении преступления. Они отрицали выдвинутые против них обвинения. Еще один фигурант дела, 61-летний Пол Инглиш, был оправдан.
«... присяжные Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли признали виновными в поджоге 23-летнего Нии Менсу, 23-летнего Джакима Роуза и 20-летнего Угнюса Асмену. Все трое отрицали предъявленные им обвинения. 61-летний Пол Инглиш был оправдан по этому же обвинению», — пишет ТАСС.
Власти Великобритании считают, что поджог склада был совершен по указанию запрещенной в стране частной военной компании «Вагнер» и якобы в интересах российских спецслужб. Как утверждается в материалах дела, организаторами выступили 20-летний Дилан Джеймс Эрл и 23-летний Джейк Ривс. Суд установил, что оба признали свою вину в совершении поджога с отягчающими обстоятельствами по заданию иностранной разведки.
Кроме того, по этому же делу проходили 23-летний Дмитриюс Паулауска и 20-летний Эштон Эванс. Им вменяли то, что они знали о готовящемся преступлении, но не сообщили об этом полиции. Присяжные признали Эванса виновным по одному пункту обвинения, Паулауска оправдали по обоим.
По заявлениям британских властей, совершенное преступление было организовано с намерением получить преимущества для российского государства. В апреле прошлого года посол России Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с этим инцидентом. В ходе встречи дипломат подчеркнул необоснованность и абсурдность выдвинутых обвинений, отвергнув утверждения о якобы причастности России к одному из случаев преступной деятельности на территории Соединенного Королевства.
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