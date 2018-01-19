00:43 19 января 2018 0

Традиционно в праздник Крещения Господня проводится чин освящения воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В праздник Крещения Господня, который традиционно отмечается 19 января, духовенство Русской православной церкви освятит воды Северного ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Освящение воды будут проводить православные священники из местных приходов.

«Традиционно каждый год в Крещенский сочельник и в праздник Крещения духовенство Московского патриархата освящает воду, в том числе в открытых источниках, — приводит РИА „Новости“ слова секретаря по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Сергия Звонарева. — И конечно, священнослужители храмов, расположенных в прибрежных населенных пунктах, на берегах океанов, могут освящать и океанскую воду».

Некоторые океаны будут освящаться сразу из нескольких точек. Это, к примеру, северный Ледовитый океан (на его берегах есть несколько приходов Русской церкви). Одной из точек совершения чина освящения станет поселок Тикси в Якутии. Атлантику будут освящать в Исландии, а Персидский залив — в Объединенных Арабских Эмиратах. Тихий океан освятят с побережий Японоского и Охотского морей, а также Сиамского залива в Таиланде.