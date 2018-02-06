15:43 06 февраля 2018 2

После освобождения Гули начал осваивать новые технологии Фото: Надир Салифов, страница в «Одноклассниках»

45-летний вор в законе Надир Салифов после тюрьмы проводит назначения в криминальном мире через социальные сети. Еще во время заключения в колонии в Азербайджане у Гули появились страницы в разных международных и российских соцсетях, которые регулярно пополнялись свежими фотографиями. Оказавшись на свободе, Гули продолжил работать со своими аккаунтами.

«Гули — авторитет и номинант на „воровской трон“ осваивает соцсети. Совсем недавно этот парень „откинулся“, а уже сегодня, отдыхая в Турции (где проживает с семьей), залипает в „Перископчике“. Любитель коронации через „Скайп“ и фоточек в „Инстаграм“. Один из главных номинантов на звание „вор №1“ периодически выходит в прямые эфирчики. Да не просто поболтать с подписотой, но и назначить „смотрягу“ на местности», — пишет телеграм-канал «Криминалитет».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули активно осваивает современные технологии и добрался до криптовалюты. Первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал на странице в «Фейсбук» о том, что Гули организовывает похищения людей на Украине, а в качестве выкупа требует криптовалюту.

«Буквально сразу после его освобождения на территории нашего государства начались похищения бизнесменов и их родственников разных национальностей: азербайджанцев, армян, украинцев. Это очень современный преступник: живые деньги ему не нужны, выкуп он берет биткоинами», — пишет Вячеслав Аброськин.

Так, перед Новым годом в Киеве прямо у подъезда жилого дома были похищены два двоюродных брата, отец одного из них — известный в Армении бизнесмен. За освобождение обоих похитители потребовали 5 миллионов долларов биткоинами. Всего в 2017 году в полиции было зарегистрировано 507 случаев похищения людей. В четырех случаях похитители требовали выкуп в криптовалюте — два в Киеве, в Виннице, в Одессе. По данным украинской полиции, за многими случаями похищения людей стоит Гули, а там, где требовали выкуп в биткоинах — исключительно его работа.

При этом Гули не брезгует любыми деньгами, в том числе с рынков. Тот же Аброськин добавляет: «торговля петрушкой, укропом, салатом и т. п. кажется мелочью лишь на первый взгляд, на самом деле за этим стоят большие деньги».

«URA.RU» писало о том, что Гули начал экспансию на Украину. Не признавая ее самостоятельным государством, рассматривая лишь как юго-западную провинцию России, Гули начал подчинение себе криминалитета и бизнеса на Украине. Считается, что на Украине через вора в законе Олега Крапивина (Олег Бакинский) Гули имеет поддержку от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Надир Салифов освободился осенью 2017 года после 22 лет заключения. Сейчас он один из основных претендентов на звание главного вора в России. Выборы главы криминального мира России пройдут в 2018 году из-за того, что нынешнему «боссу всех боссов», 64-летнему Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой, грозит пожизненное заключение. Присягу Гули принимают торговцы в разных регионах России, после чего начинают платить ему дань. Одними из первых присягнули на верность Гули торговцы зеленью с рынков Свердловской области. В настоящее время Гули объявлен российским МВД в международный розыск через Интерпол за организацию похищений московских бизнесменов.