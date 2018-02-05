17:53 05 февраля 2018 0

Гули задался целью подчинить себе Украину Фото: Надир Салифов, facebook

Вор в законе, 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули, продолжает захват Украины. Стало известно, что Гули поставил на поток похищение людей в этой бывшей советской республике.

Первоисточником информации о том, что Гули требует в качестве выкупа биткоины, стал первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Он написал об этом на своей странице в Facebook. Кроме того, отметил Аброськин, «торговля петрушкой, укропом, салатом и т. п. кажется мелочью лишь на первый взгляд, на самом деле за этим стоят большие деньги».

Похищение людей — это традиционный бизнес Гули. Именно из-за обвинения в организации похищения московских бизнесменов Россия объявила Гули в розыск через Интерпол. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули начал экспансию на Украину. Не признавая ее самостоятельным государством, рассматривая лишь как юго-западную провинцию России, Гули начал подчинение себе криминалитета и бизнеса на Украине. По данным телеграм-канала, власти Украины напуганы активностью Гули и даже обсуждают вопрос создания в МВД специального отдела по борьбе с ворами в законе. Проблема лишь в том, что опосредованно через человека Гули имеет более-менее хорошие отношения с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Общеизвестно, отмечается в телеграме, что вор в законе Олег Крапивин по кличке Олег Бакинский является одним из ближайших друзей Авакова. Одновременно Олег Бакинский настроен лояльно по отношению к Гули.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский ранее писал в Facebook о страшной угрозе, которую представляет Гули для Украины. Речинский пишет, что на Украине на сегодня не осталось авторитетных воров в законе, способных противостоять Гули. Те, кто есть слабы, и лягут под нового хозяина Надира Салифова.

Надир Салифов освободился осенью 2017 года, после 22 лет заключения. Сейчас он один из основных претендентов на звание главного вора в России. Выборы главы криминального мира России пройдут в 2018 году из-за того, что нынешнему «боссу всех боссов», 64-летнему Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой, грозит пожизненное заключение. Присягу Гули принимают торговцы в разных регионах России, после чего начинают платить ему дань. Одними из первых присягнули на верность Гули торговцы с рынков Свердловской области.