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15 февраля 2018
14 февраля 2018
23:58  14 февраля 2018 0

Лимонов сообщил об исчезновении в Сирии активиста «Другой России»

Съезд партии
Лидер «Другой России» подтвердил гибель одного нацбола и сообщил о том, что еще один активист так и не вышел на связьФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Лидер незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сообщил об исчезновении в Сирии второго активиста, воевавшего в составе негосударственных военизированных формирований. Как сообщил политик и писатель в личном блоге на страницах LiveJournal.

Имя члена «Другой России» не раскрывается. «Еще один наш нацбол пропал у нас в Сирии, не выходит на связь, надеемся, отыщется», — цитирует Лимонова «Интерфакс». Ранее лидер политического движения подтвердил гибель соратника по партии Кирилла Ананьева.

Как следует из записей в блоге Эдуарда Лимонова, в районе сирийского Дэйр-эз-Зора под удар американских ВВС попали две роты наемников из нескольких частных военных компаний (ЧВК), названия которых «вам ничего не прибавят к пониманию». Оппозиционер также подтвердил, что наемники находились в нефтеносном районе Сирии, при этом Москва отношения к данному инциденту не имеет — «Наше Минобороны тоже их под обстрел не направляло».

Отметим, по оценкам экспертов, жертвами авиаудара 7 февраля могли стать 11 граждан России. Среди погибших называется имя свердловчанина Игоря Косотурова.

Евгений Александров
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