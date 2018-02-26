Известна цель переброски Россией Су-57 в Сирию

03:55 26 февраля 2018 4

Россия испытывает в Сирии новые истребители Су-57 Фото: depositphotos.com © URA.RU

Накануне Дня защитника Отечества Министерство обороны России перебросило четыре истребителя Су-57 в Сирию, чтобы испытать их в условиях, близким к боевым. Об этом журналистам рассказали источники в оборонной промышленности.

По словам собеседников «Коммерсанта», в Сирии боевая авиация апробирует только системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации. Полное боевое применение не запланировано, хотя среди целей источники также назвали демонстрацию возможностей оборонно-промышленного комплекса и создание положительного впечатления от действий российских военных в стране.

Первый этап государственных испытаний, как отмечает издание, уже завершен. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, он подтвердил правильность принятых решений в части бортового оборудования, авиационных средств поражения и т. д. Второй этап завершится в 2019 году, после чего Минобороны планирует заключить контракт с корпорацией «Сухой» еще на 12 самолетов.