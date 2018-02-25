Израильский спутник засек новейшие истребители России в Сирии

12:57 25 февраля 2018 5

По данным СМИ, в Сирии могут находиться четыре новейших Су-57 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Израильская компания Imagesat International (iSi) предоставила снимки, на которых предположительно зафиксированы новейшие российские истребителей Су-57, находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии. Как пишет израильское издание Haaretz, фотографии были сделаны из космоса — iSi является оператором двух спутников типа EROS (Earth Remote Observation Satellite — спутники дистанционного обследования Земли).

На фотографиях видны стоящие на стоянке самолеты, очертания двух из них напоминают силуэты российских Су-57, пишет РБК. При этом неизвестно, когда были сделаны снимки. Израильская газаета предположила, что истребители проходят в Сирии испытания в реальных условиях. Будут ли они полноценно участвовать в боевых миссиях — неясно.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Известно, что он может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Ранее сирийские активисты публиковали в Twitter фотографии новейших самолетов. СМИ писали, что в Сирии могут находиться четыре таких истребителя.