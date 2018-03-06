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06 марта 2018
09:35  06 марта 2018 0

В Москве снежный барс пытается «призвать весну». ВИДЕО

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, снежный барс, хищник
Вой животного связали с необычной погодойФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети набирает популярность видео со снежным барсом, который кричит «Ау» в своем вольере. Записью поделились сотрудники Московского зоопарка, она набрала уже почти шесть тысяч просмотров.

«Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год», — цитирует Nation News сообщение зоопарка в Instagram. По словам специалистов, для ирбиса снег является непривычной средой: снежные барсы привыкли жить в горных районах Азии, в Гималаях и на Тибете, а также в горах Монголии и на Алтае.

Как писало «URA.RU» ранее, 4 марта на Москву обрушился сильнейший снегопад. Синоптики отмечают, что подобного в российской столице не происходило на протяжении 68 лет,

Виктор Жуков
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