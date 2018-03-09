10:29 09 марта 2018 0

Дело о вмешательстве в выборы 2016 года дошло до суда Фото: depositphotos.com © URA.RU

Активист в США бросил российский флаг в бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Инцидент произошел в момент, когда политик выходил из зала суда, где слушается дело по обвинению в неуплате налогов и связях с Москвой.

Манафорт флаг поймал, но тут же отбросил его и прошел к машине. Активист все это время шел следом, называя Манафорта «изменником» и обвиняя в зарабатывании «кровавых денег» (политика также обвиняют в незаконных связях с Москвой). Когда обвиняемый сел в машину, мужчина установил транспарант перед окнами автомобиля.

Другим фигурантом дела о «российском вмешательстве» является партнер Манафорта и бывший советник Трампа Рик Гейтс. Он признался в сговоре с целью мошенничества, пишет «Федеральное агентство новостей». Обвинения Манафорту и Гейтсу предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он полагает, что обвиняемые «отмыли» более 30 млн долларов.

Судебный процесс по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа начнется 10 июля в штате Вирджиния, сообщает RT. Обвиняемый отрицает, что вел мошенническую деятельность, пишет «Газета.ру».