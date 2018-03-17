05:55 17 марта 2018 0

Диппредставительство донесет информацию о случившемся полиции Нью-Йорка Фото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестные облили краской фасад кафе Village в районе Бруклин, где 18 марта россияне смогут воспользоваться избирательным правом. Об этом в Twitter сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.

«Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне», — заявили в ведомстве, отметив, что информацию о случившемся передадут в полицию.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в ближайшее воскресенье безопасность избирательных участков будет обеспечиваться вместе с правоохранительными органами. Будут выставлены усиленные полицейские посты.