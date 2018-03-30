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30 марта 2018
08:56  30 марта 2018 1

Более двадцати иностранных самолетов провели разведку у границ России

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Российские истребители поднимались в воздух шесть разФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские истребители шесть раз за минувшие семь дней поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов у территории РФ. Несмотря на активность разведчиков, нарушений воздушного пространства не допущено.

Всего воздушную разведку у российских границ вели 23 зарубежных летательных аппарата. Об этом говорится в материалах Министерства обороны России, передает «Федеральное агентство новостей».

В начале марта российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных военных самолетов у границ РФ. По информации «URA.RU», разведку вдоль российских границ за неделю в тот раз вели 22 иностранных воздушных судна.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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