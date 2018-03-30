Более двадцати иностранных самолетов провели разведку у границ России

Российские истребители поднимались в воздух шесть раз
Российские истребители шесть раз за минувшие семь дней поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов у территории РФ. Несмотря на активность разведчиков, нарушений воздушного пространства не допущено.
Всего воздушную разведку у российских границ вели 23 зарубежных летательных аппарата. Об этом говорится в материалах Министерства обороны России, передает «Федеральное агентство новостей».
В начале марта российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных военных самолетов у границ РФ. По информации «URA.RU», разведку вдоль российских границ за неделю в тот раз вели 22 иностранных воздушных судна.